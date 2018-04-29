ПЭБ «Академик Ломоносов» направляется в Мурманск

Единственный в мире атомный плавучий энергетический блок (ПЭБ) «Академик Ломоносов» покинул территорию «Балтийского завода» в Санкт-Петербурге, где с 2009 года велось его сооружение, и направился к месту своего базирования - на Чукотку.

Буксировку ПЭБ в город Певек (Чукотский автономный округ) планируется осуществить в два этапа: из Санкт-Петербурга - в Мурманск, а затем из Мурманска - в Певек. На первом этапе ПЭБ без ядерного топлива на борту будет отбуксирован с к причалу ФГУП «Атомфлот» в Мурманске. На втором этапе - ориентировочно летом 2019 года – он, с уже загруженным ядерным топливом и экипажем на борту, будет доставлен из Мурманска в морской порт Певека.

Осенью текущего года в Мурманске состоится загрузка ядерного топлива в реактор и его физический пуск, а готовый к работе ПЭБ доставят по Северному морскому пути к месту работы, раскрепят у мола-причала, и подключат к береговой инфраструктуре в г. Певеке. После ввода в эксплуатацию, который запланирован на 2019 год, ПАТЭС заменит Билибинскую атомную станцию и Чаунскую ТЭЦ, которые уже технологически устарели, и станет самой северной атомной станцией в мире.

По договору с «Росэнергоатомом» весь комплекс буксировочных и маневровых услуг, связанных с перегоном плавучего энергоблока (ПЭБ) по маршруту Санкт-Петербург - Мурманск - Певек окажет ФБУ «Морская спасательная служба Росморречфлота»