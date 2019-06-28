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Мурманская область. Арктика28.06.19 12:19

Печальные результаты прокурорской проверки

Прокуратурой Мурманской области проведена проверка исполнения требований законодательства о безопасности дорожного движения. Результаты проверки обсуждены 27 июня 2019 года на заседании коллегии прокуратуры Мурманской области. Как показывает результат проверки, на территории Мурманской области насчитывается 1179 автомобильных дорог общей протяженностью 3745,41 км. За 2018-й и пять месяцев 2019 года на территории региона зарегистрированы свыше 1000 ДТП, в которых около 100 человек погибли, свыше 1 500 человек получили ранения.

В рамках проверки особое внимание уделено вопросам соблюдения требований бюджетного законодательства и законодательства о контрактной системе в деятельности органов государственной власти, местного самоуправления и их подведомственных учреждений, а также организаций, привлекаемых для осуществления дорожных работ.

Выявлены многочисленны нарушения в деятельности перевозчиков пассажиров, в том числе групп детей (всего 188 нарушений закона, среди которых отсутствие инструктажей, повышения квалификации водителей, нарушение режима труда и отдыха водителей, порядка проведения периодических, пред- и послерейсовых медицинских осмотров, непроведение учета и анализа ДТП, предрейсового технического осмотра транспортных средств и др.).

Существенное число нарушений выявлено органами прокуратуры области в ходе проверки организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам подготовки водителей автотранспортных средств, проведение медицинских осмотров и медицинского освидетельствования водителей на наличие противопоказаний к управлению транспортными средствами, а также технический осмотр транспортных средств.

Всего в ходе проведения проверки органами прокуратуры области выявлены 1014 нарушений закона, опротестованы 188 правовых актов, внесены 127 представлений, к дисциплинарной ответственности привлечены 17 должностных лиц, в суд направлены 93 исковых заявления (заявления), возбуждены 37 дел об административных правонарушениях, по постановлениям прокуроров к административной ответственности привлечены 16 лиц.

В 2018 году на территории области зарегистрированы 435 преступлений в сфере безопасности дорожного движения, за 5 месяцев 2019 года возбуждены уголовные дела о 187 таких преступлениях.

В 2019 году анализ состояния преступности в сфере безопасности дорожного движения характеризуется ростом на 10,7% числа зарегистрированных преступлений указанной категории, что связано с увеличение на 22,9% количества преступлений, предусмотренных ст. 264 УК РФ.

К уголовной ответственности в 2018 году за совершение преступлений в сфере безопасности дорожного движения привлечены 396 лиц, в текущем году – 142 лица.

В 2018 году расследование уголовных дел о 363 преступлениях окончено составлением обвинительного заключения (акта, постановления) и направлением их в суд для рассмотрения по существу. За 5 месяцев 2019 года в суды направлены уголовные дела о 130 преступлениях отмеченной категории.

Всего в 2018 году органами прокуратуры внесены 143 акта прокурорского реагирования с требованиями об устранении нарушений законов, допущенных в ходе проведения доследственных проверок и расследовании уголовных дел о преступлениях, совершенных в сфере безопасности дорожного движения, которые удовлетворены, 19 сотрудников правоохранительных органов привлечены к дисциплинарной ответственности. За 5 месяцев 2019 года прокурорами внесены 69 актов реагирования, которые удовлетворены, 23 сотрудника поднадзорных органов привлечены к дисциплинарной ответственности.

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