Печенгская центральная районная больница ожидает пополнение специалистов среднего звена

Сегодня состоялась встреча главного врача Печенгской центральной районной больницы Николая Полудненко с выпускниками 2019 и 2020 годов Мурманского медицинского колледжа, обучающимися по направлениям лечебное и сестринское дело.

Руководитель медицинской организации предложил студентам заключить договоры о целевой подготовке для Печенгской центральной районной больницы. Студентам Мурманского медицинского колледжа, изъявившим желание, будет выплачиваться ежемесячная стипендия в размере 5000 рублей, а также компенсация оплаты проживания в общежитии в период учебы.

Для знакомства студентов с будущими рабочими местами руководством больницы будет организована экскурсия в город Заполярный и поселок Никель. При трудоустройстве всем выпускникам будет предоставлено благоустроенное жилье и региональные подъемные.