Печенгский район заметно преображается - Сергей Дубовой

Спикер регионального парламента посетил стройплощадки Никеля, Печенги и Заполярного.

В рамках реализации нацпроекта «Демография» в этом году в посёлке Печенга появится детский сад на 75 мест. Вместо бывшего ведомственного дошкольного учреждения за несколько месяцев выросла новая коробка. Строители уже приступили к возведению крыши.

«Подрядчики спешат закончить уличные работы и приступить к ремонту помещений. Работают почти круглосуточно, чтобы успеть сдать объект к назначенному сроку. Видно, что трудятся на совесть. Эта же бригада ремонтировала в прошлом году печенгский Дом офицеров, который стал домом культуры «Платформа». Думаю, что свои обязательства строители выполнят и к 1 декабря детский сад распахнет двери для дошколят», - отметил Сергей Дубовой.

По мнению депутата во всех трёх муниципальных образованиях успешно реализуется и федеральный проект «Формирование комфортной городской среды». Сергей Дубовой ознакомился с ходом работ по созданию новой общественной территории «Парк новых возможностей» в Заполярном, благоустройством стадиона в Печенге, а также городского парка и центральной площади в Никеле:

«В прошлом году я дважды посещал эти объекты и вижу, как много сделано за это время. В Печенге, например, был большой старый стадион, а сегодня там установили хоккейный корт и площадку для игры в мини футбол. Сейчас делают фонтан, к Дню Печенги поставят сцену для выступления артистов и проведения праздничных мероприятий. В Заполярном, должен сказать, не отстают. В этом сезоне было запланировано за счет федерального и областного бюджетов заасфальтировать шесть дворовых территорий, но все работы выполнили досрочно, и решили отремонтировать еще восемь дворов за счет местной казны. В Никеле завершено строительство парка. Я предложил его назвать «Литературным», поскольку он расположен рядом с библиотекой. Очень приятное впечатление осталось после посещения Печенгского района. Большой шаг сделали муниципалитеты для создания комфортной среды. Никель, Печенга, Заполярный заметно преображаются на радость жителей».