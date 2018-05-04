Педагог Кольского района стал бронзовым призёром Чемпионата России по авиамодельному спорту

С 23 по 30 апреля в городе Нальчик Кабардино-Балкарской республики состоялись Чемпионат и первенстве России по авиамодельному спорту в классе моделей ракет. В составе сборной команды Мурманской области Кольский район был представлен спортсменами муниципального образовательного учреждения дополнительного образования Детско-юношеский центр.

В соревнованиях первенства России юные моделисты из Мурмашей - Бугаев Семен, Любимцев Егор и Милентей Андрей приняли участие в трех классах моделей: S3A (парашюты), S6A (ленты), S4A (планеры). Двое юных спортсменов вошли в десятку лучших спортсменов России (Бугаев С. - личное 7-е место, Любимцев Е. - личное 9-е место).

В общекомандном зачете сборная Мурманской области остановилась в шаге от пьедестала, заняв 4-е место.

В соревнованиях Чемпионата России в составе сборной команды Мурманской области выступил педагог Детско-юношеского центра Дмитрий Зубов, который сумел добиться бронзовой медали в личном первенстве в классе моделей S3A.

С результатами его зачетных полетов команда области заняла:

1 место в классе S3A,

1 место в классе S6A,

3 место в классе S8 Е/Р.

В общекомандном зачете Мурманская область стала пятой.

Всего в соревнованиях в Нальчике приняли участие более 90 спортсменов из 14 регионов России.