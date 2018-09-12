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Мурманская область. Арктика12.09.18 07:10

Педагогам из 12 муниципалитетов рассказали об угрозах, исходящих из Всемирной паутины

В рамках реализации федерального проекта сторонников партии «Единая Россия» «Безопасный интернет» в Мурманской области проходят встречи с педагогическим сообществом. 11 сентября в ГАУДП Мурманской области «Институт развития образования» в рамках реализации федерального проекта сторонников  «Безопасный интернет» состоялся обучающий видео-селектор, в котором приняли участие педагоги из 12 муниципальных образований региона.

«Сторонники партии «Единая Россия» во всей России с января 2018 года реализуют проект «Безопасный интернет», - рассказала председатель Регионального координационного совета сторонников партии, член Общественной палаты Российской Федерации и Мурманской области Юлия Величко. - Задачи проекта  - профилактические: помочь родителям и педагогам уберечь детей от угроз, исходящих из Всемирной паутины. В рамках «Безопасного интернета» мы используем различные формы работы: в основном это встречи с родителями и педагогами. Всего с начала 2018 года прошло более 20 подобных мероприятий в различных муниципальных образованиях. Сегодня мы, благодаря Институту развития образования, смогли максимально расширить аудиторию – нас слушали педагоги в 12 муниципалитетах».

«В Институте развития образования педагоги занимаются повышением квалификации специалистов, которые работают в образовательных организациях Мурманской области, - сказала ректор ГАУДП Мурманской области «Институт развития образования», член общественного совета партпроекта «Новая школа» Оксана Малахова. - Такой актуальный вопрос, как безопасность детей с сети Интернет, не раз поднимался на уровне и института, и министерства образования и науки Мурманской области. Мы обсуждали, каким образом педагоги и родители могут помочь ребенку, с одной стороны быть активным в получении информации, а с другой обезопасить его от негативного влияния сетевого сообщества».

«Обучающий видеоселектор по данной теме на базе института сегодня проводится впервые, - добавила Малахова. – Однако, поскольку данная форма работы позволяет существенно расширить аудиторию слушателей, думается, что практика проведения подобных селекторных совещаний станет постоянной».

«Вопрос профилактики и просвещения родителей в области цифровой и интернет-безопасности на данный момент является очень актуальным, - отметил заведующий кафедрой государственного и муниципального управления,  кандидат педагогических наук Павел Краснов, который провел видео-селектор. - Школы должны посвятить отдельный аспект своей деятельности этому направлению, выработать свою собственную политику, которая будет направлена на продвижение цифровой культуры поведения детей и обеспечение их безопасности в современных условиях цифровизации общества и образования».

 

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