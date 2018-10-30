Педагоги «Лапландии» – победители Всероссийского конкурса «Авторские уроки будущего»

Министерство просвещения России подвело итоги Всероссийского конкурса «Авторские уроки будущего». На конкурс поступило 2487 заявок от педагогов из регионов Российской Федерации.

Два педагога Мурманского областного центра дополнительного образования «Лапландия» – Ольга Патрикеева, по направлению IT, и Евгения Рзаева, по направлению «Биология, естествознание» – вошли в число победителей конкурса. Вместе с учениками, достигшими значимых результатов в инженерно-техническом и естественнонаучном творчестве, они будут приглашены на всероссийский форум профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ».

Финалисты, набравшие максимальное количество баллов, проведут на главной сцене форума уроки по своему предмету по заданиям, разработанным ведущими работодателями страны.

Трансляция «Авторских уроков будущего» будет доступна для просмотра во всех регионах страны на портале «ПроеКТОриЯ» и в социальных сетях проекта 11 и 13 декабря 2018 года.

Подробная информация о победителях конкурса и форуме «ПроеКТОриЯ» размещена на сайте.