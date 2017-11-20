Педагоги Мурманской области примут участие марафоне инновационного педагогического опыта «Современный детский сад от А до Я»

21-23 ноября в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке пройдёт областной марафон инновационного педагогического опыта «Современный детский сад от А до Я». В марафоне примут участие более 170 воспитателей и специалистов дошкольных образовательных организаций, психолого-педагогических центров Мурманской области.

В ходе марафона участниками будут организованы мастер-классы, на которых педагоги представят коллегам технологии, методики, приемы, используемые в работе с детьми дошкольного возраста для развития у детей мотивации и способностей в различных видах деятельности.

Специалисты отдела педагогического общения библиотеки проведут консультации, познакомят участников марафона с услугами библиотеки и выставкой «Мастер-класс: форма освоения профессионального опыта».