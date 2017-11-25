Педагоги Мурманской области приняли участие областном марафоне инновационного педагогического опыта «Современный детский сад от А до Я»

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке прошел областной марафон инновационного педагогического опыта «Современный детский сад от А до Я», в котором приняли участие 183 педагога дошкольных образовательных организаций и психолого-педагогических центров Мурманской области.

В течение трёх дней в различных секциях участники марафона представили мастер-классы, в ходе которых педагоги представили технологии, методики и приемы развития дошкольников в различных направлениях: социально-коммуникативном, познавательном, речевом, художественно-эстетическом, физическом, а также обсудили методы развития у детей мотивации и способностей в различных видах деятельности.

На выставке «Мастер-класс: форма освоения профессионального опыта» педагоги познакомились с методической литературой по подготовке и проведению мастер-классов.