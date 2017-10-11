Педагоги Мурманской области стали дипломантами XIII Всероссийской акции «Спорт – альтернатива пагубным привычкам»

Всероссийским оргкомитетом подведены итоги XIII Всероссийской акции «Спорт – альтернатива пагубным привычкам», которая проходила в образовательных организациях Российской Федерации с декабря 2016 года по август 2017 года (далее – Акция).

В Акции приняли участие 3 598 180 обучающихся из 28 317 образовательных организаций 48 субъектов Российской Федерации, включая Мурманскую область.

По итогам проведения регионального этапа для участия в финальном этапе в конкурсную комиссию направлены 4 работы педагогических работников и обучающихся. На основании приказа ФГБУ «Федеральный центр организационно-методического обеспечения физического воспитания» № 26 от 04.09.2017 г. «Об утверждении итогов и награждения лауреатов, дипломантов Акции» все конкурсанты от Мурманской области стали дипломантами Акции:

- в номинации «Здоровьесберегающие технологии» - воспитатели МДОУ детского сада №47 комбинированного вида г. Кола;

- в номинации «Ведущие за собой» - учитель биологии МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» г. Оленегорска;

- в номинации «Исследовательская работа» - обучающиеся 9 класса и учитель ГОБОУ «Мончегорская коррекционная школа»;

- в номинации «Творческая работа» - воспитатели МБДОУ №2 ЗАТО Видяево.