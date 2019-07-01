Педагоги Мурманской области стали лауреатами XV Всероссийской акции «Спорт - альтернатива пагубным привычкам»

С 25 апреля по 12 июня текущего года ФГБУ «Федеральный центр организационно-методического обеспечения физического воспитания» (г. Москва) провёл всероссийский этап XV Всероссийской акции «Спорт - альтернатива пагубным привычкам».

В ней участвовали обучающиеся, воспитанники, педагоги, родители (законные представители) и общественность, представившие в своих работах технологии, формы и методы по организации обучения и проведению физкультурно-оздоровительной деятельности по формированию навыков здорового образа жизни, подростков и молодежи, приобщения их к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

В числе 258 участников из 54 субъектов Российской Федерации всероссийского этапа – педагоги Мурманской области, которые достойно представили наш регион. Лауреатом в номинации «Спорт без барьеров» стал авторский коллектив ГОБОУ «Мурманская коррекционная школа № 1» (Новикова Мария Владимировна, учитель физической культуры, Шувалова Елена Валерьевна, учитель математики, Копасова Наталья Васильевна, ведущий инженер по техническим средствам обучения), дипломантом в номинации «Исследовательская работа» признан МДОУ детский сад комбинированного вида № 4 «Сказка», ЗАТО г. Заозерск (автор - Щигарева Наталья Александровна, инструктор по физической культуре).