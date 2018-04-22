Педагоги вечерней школы при мурманской колонии приняли участие в региональной конференции

Учителя вечерней школы при мурманской исправительной колонии № 17 Михаил Смирняков и Светлана Коломиец приняли участие в Региональной научно-практической конференции «Духовно-нравственное воспитание обучающихся в современной образовательной среде».

Педагоги школы при ИК-17 активно работали в тематических секциях. На секции «Духовное содержание общего и дополнительного образования» Михаил Смирняков рассказал об опыте работы дискуссионного клуба «Дилетант», в рамках которого в период с 2016 по 2017 годы старшеклассники школы под руководством педагогов обсуждали наиболее значимые проблемы и события современности.

На секции «Эффективные практики формирования нравственных ценностей учащихся» Светлана Коломиец рассказала об опыте совместной работы школы с православной общиной ИК-17, поставленных театрализованных миниатюрах, а также о том, как данная работа способствует положительному влиянию на обучающихся осужденных, развитию их коммуникативных способностей, дальнейшей ресоциализации.

Оба доклада учителей вызвали неподдельный интерес у публики.