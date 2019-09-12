Педагоги Заполярья на форуме знакомятся с инновационными методиками обучения

Сегодня в Мурманске открылся региональный этап Всероссийского форума «Педагоги России: инновации в образовании». Площадкой для его проведения стал Мурманский арктический государственный университет. А посетить его в течение двух дней планируют полторы тысячи воспитателей и педагогов.

Форум «Педагоги России» существует уже 7 лет, однако в Мурманской области он проводится впервые. Из 20 субъектов страны приехали спикеры, чтобы поделиться с заполярными коллегами инновационными разработками в методах преподавания.

«Это те люди, которые в системе образования сделали интересные проекты, которые можно взять, положить «в карман», а завтра сделать это у себя в детском саду или у себя в школе, - рассказывает Вероника Пиджакова, директор Всероссийского форума «Педагоги России: инновации в образовании». - Я всегда говорю на форуме, что нам очень важно не превратиться в зал прозаседавшихся, а действительно принести готовые практики в свою образовательную организацию».

В рамках форума проходят лекции, тренинги и интерактивные мастер-классы. Педагоги знакомятся с инклюзивными технологиями и цифровизацией образовательного процесса. Форум проходит два дня. Первый день - для педагогов дошкольных учреждений, а второй – для учителей школ и колледжей.

«Здесь будут уникальные технологии представлены. Особенно мы делаем акцент на работу с детьми ОВЗ, - рассказывает Валерий Черник, заведующий кафедрой педагогики МАГУ. - Инклюзия вошла в нашу жизнь очень прочно и в этом смысле она реализует идею того же Каменского, который когда-то говорил, что обучать надо всех и всему».

Сегодня дети с ограниченными возможностями здоровья учатся наравне с остальными. И это стало возможно благодаря введению новых технологий. Например, участники форума – гости из Москвы Светлана Васильева и Мая Антошина знакомят мурманских педагогов с оборудованием для слепых и слабовидящих. Для обучения маленьких детей есть специальные нагревающие бумаги, которые делают изображения объёмными. А есть и брайлевские компьютеры для незрячих школьников и студентов.

В Мурманской области запускается проект единой промышленной карты. Это программа интерактивных профориентационных уроков о российских предприятиях. В прошлом году ей обучились полмиллиона детей. А теперь она бесплатно станет доступна мурманским педагогам и учащимся.