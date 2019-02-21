«Педагогический триумф - 2019» и «Финансовая грамотность» - испытания для учителей

С 5 марта по 19 апреля в Мурманской области состоится региональный конкурс «Педагогический триумф - 2019». Организаторами конкурса являются Министерство образования и науки Мурманской области, государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Мурманской области «Институт развития образования».

Конкурс проводится по номинациям: «Сердце отдаю детям», «Воспитать человека», «Педагог-психолог Мурманской области», «Лучший педагог-библиотекарь Мурманской области». Его участники представят опыт работы в области воспитания, дополнительного образования, психолого-педагогической деятельности, библиотечного дела.

Очный этап пройдёт в Мурманске с 15 по 19 апреля. Победитель и финалисты конкурса будут названы 19 апреля на торжественной церемонии закрытия конкурса в ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия».

В это же время состоится и Региональный конкурс профессионального мастерства педагогических работников, преподающих курс «Финансовая грамотность», в 2019 году. Участниками конкурса станут педагогические работники дошкольных, общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций Мурманской области, реализующих курс «Финансовая грамотность».

Конкурс пройдёт в 2 этапа: заочный тур и три очных тура. Лучшие педагоги образовательных организаций Мурманской области, реализующие курс «Финансовая грамотность», представят свой профессиональный опыт и творчество на «Мастер-классе» и «Методическом семинаре». Финалисты конкурса примут участие в круглом столе по проблемам преподавания курса «Финансовая грамотность».

Очный этап пройдёт в Мурманске с 15 по 19 апреля. Победитель и финалисты конкурса будут названы 19 апреля на торжественной церемонии закрытия конкурса в ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия».