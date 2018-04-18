Пенсионер из Кандалакши хранил дома самодельный пистолет и порох

В полицию поступила информация о том, что один из жителей Кандалакши хранит оружие и патроны. При проверке поступившей информации сотрудники полиции провели обыск в квартире подозреваемого и обнаружили самодельный пистолет, а также 1300 грамм вещества, схожего с порохом. Изъятое оружие и боеприпасы были направлены на экспертизу.

Согласно заключению эксперта, изъятый пистолет, изготовленный самодельным способом, является огнестрельным оружием и пригоден для производства выстрелов. Кроме того, экспертом установлено, что найденный у злоумышленника порох является метательным взрывчатым веществом, пригодным для производства взрыва при наличии средства взрывания.

Правоохранителям подозреваемый пояснил, что боеприпасы ему передал знакомый, который позже скончался. О том, что оружие и патроны следует сдать в полицию, мужчина не задумывался.

В отношении пенсионера дознавателем отдела полиции возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств» и ч.1 ст.222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Максимальное наказание, которое может ожидать пенсионера - лишения свободы на срок до 5 лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Полиция Заполярья напоминает, что граждане могут добровольно сдать в полицию незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, после чего обратиться за денежной компенсацией в подразделения лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по Мурманской области.