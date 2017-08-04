Пенсионер из Никеля ножкой от стула выбивал долг у своего знакомого

В ОМВД России по Печенгскому району поступило сообщение из медицинского учреждения о том, что житель Никеля 1967 года рождения обратился за помощью с ушибленной раной головы.

Участковым уполномоченным полиции потерпевший был опрошен. Мужчина рассказал, что травму получил в ходе конфликта со знакомым, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

Полицейский установил и опросил подозреваемого в причинении вреда здоровью потерпевшему. Ранее судимый за кражу житель Никеля 1960 года рождения признался в содеянном и пояснил, что потерпевший ему должен денег. Выпив, пенсионер вспомнил про долг и решил напомнить своему знакомому, что тот ему задолжал. В ходе начавшегося конфликта он ударил ножкой от стула должника по голове.

За умышленное причинение легкого вреда здоровью в отношении 56-летнего пенсионера возбуждено уголовное дело.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.