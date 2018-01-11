Пенсионер не помнит, как избил и серьёзно ранил ножом участника вечернего застолья

В полицию г.Апатиты поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации в реанимационное отделение больницы мужчины с телесные повреждения в виде проникающего колото-резанного ранения грудной клетки. В медицинском учреждении врачи квалифицировали причиненные ему травмы повреждения как тяжкий вред здоровью.

Полицейские установили, что потерпевший 1987 года рождения поступил в медучреждение из квартиры по ул.Бредова, где находился в гостях. Опросив хозяина жилья, оперативники выяснили, что северянин пострадал в ходе внезапно возникшей ссоры с другим гостем. Произошла она во время совместного распития спиртных напитков. Злоумышленник из личной неприязни нанёс пострадавшему удар кухонным ножом.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого в преступлении. Злоумышленника доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, где он признался в содеянном. Не судимый ранее пенсионер 1957 года рождения пояснил, что не помнит причину, по которой вступил в словесный конфликт, а потом в драку с потерпевшим.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, в настоящее время по факту причинения тяжкого вреда здоровью следователем МО МВД России «Апатитский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.