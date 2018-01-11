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Мурманская область. Арктика11.01.18 11:05

Пенсионер не помнит, как избил и серьёзно ранил ножом участника вечернего застолья

В полицию г.Апатиты поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации в реанимационное отделение больницы мужчины с телесные повреждения в виде проникающего колото-резанного ранения грудной клетки. В медицинском учреждении врачи квалифицировали причиненные ему травмы повреждения как тяжкий вред здоровью.

Полицейские установили, что потерпевший 1987 года рождения поступил в медучреждение из квартиры по ул.Бредова, где находился в гостях. Опросив хозяина жилья, оперативники выяснили, что  северянин пострадал в ходе внезапно возникшей ссоры с другим гостем. Произошла она во время совместного распития спиртных напитков. Злоумышленник из личной неприязни нанёс пострадавшему удар кухонным ножом.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого в преступлении. Злоумышленника доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, где он признался в содеянном. Не судимый ранее пенсионер 1957 года рождения пояснил, что не помнит причину, по которой вступил в словесный конфликт, а потом в драку с потерпевшим.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, в настоящее время по факту причинения тяжкого вреда здоровью следователем МО МВД России «Апатитский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

 

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Volk
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Листовка - провокация, а вот кому она выгодна, надо ещё разобраться.
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NOUDIMON
10.01.18 22:36
Правильно редакция отмечает, что листовка может быть и подмётной, так как действующая власть может использовать определенную тактику, для того чтобы добиться нужных итогов выборов. Сейчас эта тактика
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FynjyT
10.01.18 22:29
Наваляли Навальному по самое не хочу!
Комментарий к новости:Забастовка избирателей, или Что приснится Навальному завтра?
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