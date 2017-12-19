Пенсионер переквалифицировался в вора

В вечернее время суток в дежурную часть за помощью обратилась мурманчанка, 1996 года рождения, с сообщением о краже принадлежащего ей мобильного телефона «Айфон 6», стоимостью 15 тысяч рублей. Девушка рассказала полицейским о том, что она находится со своей знакомой в баре, расположенном по проспекту Кольскому. Некоторое время назад к ним за стол подсел ранее неизвестный им мужчина. Заявительница пояснила, что она на несколько минут оставила мобильный телефон на столе и отошла в уборную. Вернувшись, она обнаружила, что ее имущество пропало. Мужчина, присоединившийся за стол к девушкам, пояснил, что вернёт утерянный мобильный телефон за денежное вознаграждение.

Незамедлительно прибыв на место происшествия, сотрудники отдела полиции № 3 УМВД России по г.Мурманску совместно с сотрудниками патрульно-постовой службы установили подозреваемого в краже. Им оказался 59-летний ранее не судимый пенсионер.

Похищенный телефон полицейские изъяли у злоумышленника в ходе досмотра.

Как сообщает УМВД России по городу Мурманску, по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание, предусмотренное законодательством за данное преступление, - лишение свободы сроком до 5 лет. Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.