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Мурманская область. Арктика12.06.17 16:59

Пенсионер разбушевался

В отдел полиции № 3 УМВД России по г.Мурманску поступило сообщение от жителей дома по улице Крупской о том, что в одной из квартиры слышны крики. На место происшествия прибыли сотрудники патрульно-постовой службы и участковый уполномоченный полиции. Полицейские установили, что в квартире, принадлежащей мужчине 1956 года рождения, находится молодой человек 1980 года рождения, избитый хозяином квартиры. Во время конфликта, возникшего на почве личных неприязненных отношений во время совместного распития спиртных напитков, пенсионер скалкой нанёс несколько ударов по голове потерпевшему.

Участковый задокументировал происшествие, составив протокол осмотра места происшествия, а также опросил хозяина квартиры и потерпевшего. Избитый мужчина обратился в медицинское учреждение за помощью.

Экспертизой установлено, что причиненный потерпевшему вред здоровью расценивается как лёгкой степени тяжести.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту в отношении ранее судимого за побои и угрозу убийством пенсионера возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

 

 

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