Пенсионер, соблазнившись обещанными компенсациями, перевёл мошеннику 760 тысяч рублей

В полицию Североморска обратился местный житель 1958 года рождения с заявлением о мошенничестве. Пенсионер рассказал полицейским, что ему в марте текущего года позвонил неизвестный и представился сотрудником Роспотребнадзора. Злоумышленник сообщил потерпевшему, что ему полагается компенсация за приобретенные им ранее в известной компании медицинские препараты.

Якобы для получения этой компенсации необходимо перечислить на счёт организации страховую сумму. В общей сложности с марта по июнь потерпевший перевёл мошеннику на указанные им счета разных мужчин 760 тысяч рублей. При этом житель Заполярья знал о подобных случаях мошенничеств, но все равно поверил мошеннику и в течение нескольких месяцев переводил денежные средства неизвестным лицам.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту возбуждено и расследуется уголовное дело.