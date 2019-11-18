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Мурманская область. Арктика18.11.19 10:45

Пенсионерам на Севере жить? Нет данных

Названы российские регионы с благоприятным рынком труда для пенсионеров. Наиболее благоприятные условия рынка труда для пенсионеров в России сложились в Москве, Петербурге и ряде областей Черноземья, менее комфортно пенсионерам работается в Чечне, Туве и на Алтае, свидетельствует исследование РИА «Новости».

В последние годы безработица в России достаточно уверенно снижается. На начало 2019 года доля не имеющих работу россиян составляла 4,9%, а по итогам исследования в июле-сентябре – 4,4%, что является историческим минимумом. Для сравнения, еще в 2016 году доля безработных в среднем по стране была выше 5,5%, а в 2000 году уровень безработицы в России по методологии Международной организации труда достигал почти 11%. Эксперты отмечают, что этот показатель опустился до уровня развитых стран.

Ситуация с безработицей и занятостью сильно разнится от региона к региону. В одних субъектах Федерации наблюдается острая нехватка работников, в ряде других очень сложно устроиться на работу. Особенно актуальна проблема трудоустройства для пенсионеров.

Для оценки ситуации в регионах был рассчитан индекс привлекательности рынка труда для пенсионеров. Он характеризует субъекты Федерации по возможности для пенсионеров найти достойную работу, их общей экономической активности, абсолютному и относительному уровню зарплаты пожилых людей, а также здоровью и долголетию.

Рейтинг строился путем распределения регионов по рассчитанному индексу. Для расчётов использовались показатели, которые характеризуют уровень оплаты труда пенсионеров, их уровень занятости, долю безработицы среди них, простоту поиска работы для пожилых, соотношение зарплат пенсионеров и всех работающих в регионе, численность пенсионеров и другие факторы, а также климат в качестве оценки комфортности работы и жизни в регионе.

Анализ производился для пожилых людей трудоспособного возраста (Международная организация труда определяет его для мужчин от 60 до 72 лет, женщин – от 55 до 75 лет). Каждый из девяти показателей оценивался по шкале от одного до ста.

Мурманская, Омская и Тамбовская области, а также Республики Адыгея, Ингушетия и Северная Осетия — Алания в рейтинг не включены из-за отсутствия необходимых данных.

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