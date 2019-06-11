Пенсионерка из Колы отдала мошенникам свыше 900 тысяч рублей

В полицию с заявлением о совершенном в отношении неё мошенничестве обратилась пожилая жительница Колы, которая рассказала полицейским, что ей на мобильный телефон позвонил неизвестный, который представился сотрудником контрольно-ревизионной службы. В ходе беседы абонент пояснил, что потерпевшей полагается денежная компенсация за ранее приобретенные некачественные лекарственные средства.

Поскольку женщина ранее приобретала лекарственные препараты, то поверила собеседнику. В ходе телефонных переговоров, которые велись в течение полугода, злоумышленник убедил потерпевшую перевести денежные средства в общей сумме 901700 рублей.

В течении длительного времени заявительница поэтапно переводила деньги на адреса указанных ей электронных кошельков, однако поступления обещанной компенсации так и не дождалась. Поняв, что стала жертвой мошенников, северянка обратилась в полицию.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, в настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере). Максимальная санкция указанной статьи предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы.