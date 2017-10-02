Пенсионерка из Полярных Зорь, поверив телефонным мошенникам, перевела им почти 400 тысяч рублей

В полицию г.Полярные Зори обратилась пожилая северянка с заявлением о мошенничестве. Пенсионерка рассказала полицейским, что ей в феврале текущего года позвонил неизвестный и сообщил, что женщине полагается компенсация за приобретенную ранее некачественные лекарственные средства в 2012 году. Якобы по решению суда ей положена выплата в сумме 675 тысяч рублей. Однако для того, чтобы получить деньги, пенсионерка должна оплатить судебные издержки.

Звонки с требованием перечислить деньги продолжались в период с февраля по сентябрь текущего года. Женщина, поверив мошенникам, с мая по сентябрь перевела на неизвестные счета денежные средства в общей сумме 396 тысяч 780 рублей.

Стоит отметить, что женщина слышала раньше о подобных случаях обмана, однако верила неизвестным, так как злоумышленники представлялись сотрудниками органов прокуратуры и суда, а также банковских организаций.