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Мурманская область. Арктика07.08.17 09:47

Пенсионеров дожимают, а они выживают

Российские пенсионеры по-прежнему относятся к группам с повышенным риском бедности, констатирует исследование Высшей школы экономики и РАН «Российские пенсионеры в условиях кризиса». Хотя, по данным Росстата, за первую половину 2017 года пенсии в РФ выросли в реальном выражении на 5,9% по сравнению с тем же периодом 2016 года, во многом такую динамику выплат обеспечила разовая доплата к пенсиям в январе (5 тысяч рублей). При этом уже в феврале, марте и апреле величина реальных пенсий была соответственно на 0,6%, 0,3% и 0,1% ниже, чем в 2016 году, пишет «Коммерсант».

В то же время, несмотря на сокращение пенсий в реальном выражении, они и другие социальные выплаты в первом квартале этого года составляли максимальную в последние годы долю в структуре денежных доходов населения (21,2%), тогда как вклады зарплат и доходов от предпринимательской деятельности и собственности снижались (63,3%, 7,5% и 6% соответственно).

В результате 54% опрошенных пенсионеров заявили, что испытывают трудности при покупке питания или одежды, что свидетельствует об их принадлежности к субъективно бедному населению. Доля крайне бедных (нет денег на продукты питания) в этой категории населения составила 12%. Основным способом поправить своё материальное положение для пожилых россиян остаётся работа - по данным исследования, сейчас после ухода на пенсию работают 25% женщин и 19% мужчин. Схожую оценку числа работающих пенсионеров ранее давал и Институт социального анализа и прогнозирования РАНХиГС - по его данным, сейчас продолжают работать около 32% пенсионеров. Из тех, кто оставил работу после выхода на пенсию, 40% назвали причиной здоровье, а 20% - увольнение.

По данным исследования, помимо работы пенсионеры используют и другие способы адаптации к кризису. Около 5% выращивают на продажу овощи, цветы, ягоды, еще 2,4% разводят с той же целью птицу, рыбу и другую живность.1,5% оказывают различные услуги (ремонт техники, частный извоз и т. п.), 0,5% сдают внаем недвижимость. При этом, как отмечают авторы работы, за последние 15 лет такого рода активность среди российских пенсионеров снизилась почти вдвое.

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AVIS
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