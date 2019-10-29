Пенсионеры-браконьеры осуществляли незаконный вылов биоресурсов

В ходе проведения операции «Путина» сотрудниками МО МВД России «Кандалакшский» в Терском районе было установлено, что двое местных пожилых жителей с помощью надувной резиновой лодки установили рыболовную сеть на реке Умба. С её помощью злоумышленники незаконно добыли три экземпляра рыбы лососевых пород.

Соответствующего разрешения на добычу водных биоресурсов не имели, о запрете вылова рыбы сетями, по их словам, они не знали.

Дознавателем отдела полиции МО МВД «Кандалакшский» возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, совершенная группой лиц).

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, санкции статьи предусматривают наказание в виде штрафа в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей, либо лишение свободы на срок от двух до пяти лет. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде, орудия промысла и незаконно добытые водные биологические ресурсы у злоумышленников изъяты.