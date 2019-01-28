ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: «Безграничные возможности», или Виртуальная площадка для инвалидов от Александра ШахшаеваИз-за взрывных работ перекроют подъезд к аэропорту города Мурманск
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика28.01.19 13:00

Пенсионеры стали богаче

С 1 января 2019 года страховые пенсии неработающих пенсионеров были проиндексированы на 7,05%, что выше показателя прогнозной инфляции.

В Мурманской области индексация пенсий произведена у 154,6 тысячи неработающих пенсионеров, средний размер увеличения составил 1360 рублей. На сегодняшний день с учетом январской индексации средний размер страховых пенсий неработающих пенсионеров в нашем регионе составляет почти 20,5 тысячи рублей.

Стоит отметить, что прибавка к пенсии у каждого пенсионера индивидуальна и зависит от размера его пенсии. Чем выше приобретенные в течение трудовой жизни пенсионные права (стаж, количество пенсионных коэффициентов), тем больше размер страховой пенсии и, следовательно, сумма прибавки после индексации.

Напомним, страховая пенсия по старости рассчитывается по следующей формуле: количество индивидуальных пенсионных коэффициентов (баллов) умножается на стоимость одного коэффициента и суммируется с фиксированной выплатой. Индексация страховых пенсий производится через увеличение стоимости пенсионного балла и размера фиксированной выплаты.

В результате индексации стоимость пенсионного балла в 2019 году составляет 87,24 рубля (в 2018 году – 81,49 руб.). В Мурманской области размер фиксированной выплаты после индексации составляет 8001,29 рубля для граждан, отработавших не менее 15 лет в районах Крайнего Севера и имеющих страховой стаж не менее 20 лет у женщин и не менее 25 лет у мужчин, и 7467,88 рубля для граждан, проживающих в районах Крайнего Севера.

Выплата страховой пенсии с учётом плановых индексаций осуществляется только неработающим пенсионерам. Если пенсионер прекращает трудовую деятельность, он начинает получать пенсию в полном размере с учётом всех индексаций, прошедших за время его работы.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаТриллионами выложат Северный морской путь
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-Политбарометр
Подробнее«Обновление-2018», или «Единой России» крайне важно услышать сигналы, разобраться в существующих проблемах
-Слово не воробей...«Антивирус» в погонах
-Ходят слухи…Юрий Трутнев может оставить арктические регионы
-

Последние комментарии

Кристина
27.01.19 21:21
Спасибо!
Комментарий к новости:«Окно в праздник» - призы нашли победителей
Иванова
27.01.19 20:56
когда ЭТО было? ставьте даты. Пожалуйста. *** Уважаемая Иванова! Дата к каждому тексту выставляется автоматически, её можно посмотреть над заголовком любого сообщения. В Вашем случае: 19.02.2018 Ре
Комментарий к новости:Проект «Комфортная городская среда» выходит на финишную прямую
Николай Ракитин
27.01.19 17:12
Молодцы, хороший обзор!
Комментарий к новости:Давосские «мудрецы» предрекают глобальную катастрофу, а кто-то хочет вернуть демократию
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3112345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире18:00Мультфильмы (0+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO ДеньгиОтмечается ухудшение платёжной дисциплины в российских компаниях-PRO ВалютуКурс евро вырос на 56 копеек, доллара - на 1 копейку-PRO ЭнергетикуКомитет по тарифному регулированию Мурманской области вновь отстоял в Верховном суде Российской Федерации интересы потребителей региона-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 28 января-PRO Нефть и газКомпания «Eni» приостановила работу с «Роснефтью» на шельфе из-за санкций-PRO ЗаконыМинтруд пожалел родителей, потерявших сына или дочь на производстве
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
11.01.19: Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила восстановить историческое звание главы прокуратуры – генерал-прокурор. «Бояться …будут точно больше», - сказала она. А как Вы считаете, какую приставку надо дать прокурорам, чтобы их все боялись?Проголосовало: 365 человек
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика