Пенсионеры стали богаче

С 1 января 2019 года страховые пенсии неработающих пенсионеров были проиндексированы на 7,05%, что выше показателя прогнозной инфляции.

В Мурманской области индексация пенсий произведена у 154,6 тысячи неработающих пенсионеров, средний размер увеличения составил 1360 рублей. На сегодняшний день с учетом январской индексации средний размер страховых пенсий неработающих пенсионеров в нашем регионе составляет почти 20,5 тысячи рублей.

Стоит отметить, что прибавка к пенсии у каждого пенсионера индивидуальна и зависит от размера его пенсии. Чем выше приобретенные в течение трудовой жизни пенсионные права (стаж, количество пенсионных коэффициентов), тем больше размер страховой пенсии и, следовательно, сумма прибавки после индексации.

Напомним, страховая пенсия по старости рассчитывается по следующей формуле: количество индивидуальных пенсионных коэффициентов (баллов) умножается на стоимость одного коэффициента и суммируется с фиксированной выплатой. Индексация страховых пенсий производится через увеличение стоимости пенсионного балла и размера фиксированной выплаты.

В результате индексации стоимость пенсионного балла в 2019 году составляет 87,24 рубля (в 2018 году – 81,49 руб.). В Мурманской области размер фиксированной выплаты после индексации составляет 8001,29 рубля для граждан, отработавших не менее 15 лет в районах Крайнего Севера и имеющих страховой стаж не менее 20 лет у женщин и не менее 25 лет у мужчин, и 7467,88 рубля для граждан, проживающих в районах Крайнего Севера.

Выплата страховой пенсии с учётом плановых индексаций осуществляется только неработающим пенсионерам. Если пенсионер прекращает трудовую деятельность, он начинает получать пенсию в полном размере с учётом всех индексаций, прошедших за время его работы.