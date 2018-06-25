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Мурманская область. Арктика25.06.18 08:10

Пенсионеры станут богаче, Минтруд защити пожилых работников – обещает Максим Топилин

Средняя пенсия в 2019 году в случае повышения пенсионного возраста может вырасти до 15,4 тысячи рублей. Об этом глава Минтруда Максим Топилин сообщил в интервью газете «Известия». «К концу года ежемесячная средняя пенсия составит 14 тысяч 414 рублей. Прибавка на 1 тысячу рублей означает, что в течение следующего года средняя пенсия будет уже 15,4 тысячи рублей», - сказал Топилин, уточнив, что это «среднее повышение».

При этом министр подчеркнул, что данную прибавку зачастую неверно трактуют. По его словам, 1 тысяча рублей - это прибавка в среднегодовом выражении, с учётом индексаций в феврале и апреле. «Пенсионеры за год получат в среднем на 12 тысяч рублей больше. У кого-то пенсия больше, у кого-то меньше, поскольку размер пенсий у каждого человека свой. Я исхожу из средних пенсий, которые у нас сложились», - пояснил Топилин.

Глава Минтруда уточнил, что индексация выплат происходит только для неработающих пенсионеров, работающие получать прибавку не будут. Когда же они прекратят трудовую деятельность, пенсия увеличится с учетом всех индексаций, которые были произведены за то время, когда они работали.

Максим Топилин считает нецелесообразным вводить квоты на рабочие места для пожилых людей по аналогии с уже существующими квотами для инвалидов. «У нас есть квоты только для одной категории - это инвалиды. Ни для молодёжи, ни для пожилых таких механизмов нет. Думаю, что это нецелесообразно», - считает министр. Глава ведомства отметил, что квоты на рабочие места для пожилых людей могут подтолкнуть работодателей «обходить механизм».

Ранее Топилин сообщал, что Минтруд готовит комплекс мер, которые позволят держать под контролем занятость пожилых людей.

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