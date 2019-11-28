Пенсионную реформу запустили, а теперь занялись повышением грамотности

В Мурманске прошла серия тренингов, посвященных пенсионной грамотности. В мероприятии приняли участие свыше 100 специалистов кадровых служб организаций, предприятий, представителей органов государственной власти, бюджетных учреждений, общественных и профсоюзных организаций, которые должны стать проводниками пенсионной грамотности в регионе.

Слушатели тренингов ознакомились с основными изменениями в пенсионной системе, ключевыми стратегиями трудового и финансового поведения, принципами консультирования в области защиты прав потребителей финансовых услуг, обсудили риски, связанные с использованием финансовых инструментов, формированием долгосрочных накоплений, подбором различных финансовых стратегий.

В рамках практических занятий слушатели научились работать с пенсионным калькулятором, используя различные параметры (планируемая зарплата, предполагаемый стаж в качестве наёмного сотрудника, количество лет, которые человек планирует работать, в том числе после достижения пенсионного возраста, и др.), вырабатывать рекомендации по финансовому планированию, рассчитывать доходность инвестиционного портфеля и налоговый вычет.

«Серия тренингов по пенсионной грамотности – уникальная инициатива, которая позволяет сформировать профессиональные навыки консультирования, получить важные знания в области долгосрочного финансового планирования. Мы очень рады, что такие мероприятия прошли в Мурманске», – отметила Ольга Казмина, главный специалист управления бюджетного развития и бюджетной политики Министерства финансов Мурманской области.

Тренинги по пенсионной грамотности разработаны в рамках проекта Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации». В Мурманске их провели ведущие российские эксперты по финансовой и пенсионной грамотности, консультированию и работе с кадрами – Евгений Якушев, президент компании «Пенсионный и актуарные консультации», Наталья Панферова, кандидат психологических наук, Максим Кваша, вице-президент компании «КРОС».

«Запуск пилотных тренингов в Мурманске прошёл успешно, наблюдался высокий уровень вовлеченности сотрудников и востребованности предоставленной информации. В дальнейшем эксперты проекта разработают вебинары и короткий видеокурс по пенсионной грамотности», - сообщил Максим Кваша, вице-президент «КРОС», компании-организатора тренингов.