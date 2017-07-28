Пенсионные страдания Андрея Исаева в Госдуме

Депутаты фракции «Единой России» в Госдуме обсуждают возможность возврата к индексации пенсий работающим пенсионерам с низкими зарплатами, а также пенсионерам, которые трудятся в бюджетной сфере. Об этом заявил ТАСС первый замруководителя фракции единороссов по законопроектной работе в Госдуме Андрей Исаев.

«На мой взгляд, эти проблемы в первую очередь касаются бюджетной сферы, где работающие пенсионеры получают не такую высокую зарплату и где их реально некем заменить», - пояснил парламентарий.

В качестве примера он привёл санитарок в больницах, технический персонал в учреждениях культуры. «Поэтому идея, которая высказывается во фракции, которая обсуждается (подчеркиваю: она только обсуждается, это никакое не решение), - это найти возможность индексировать пенсию тем пенсионерам, которые работают в бюджетной сфере или которые работают и получают невысокую зарплату», - пояснил Исаев. «Эта тема обсуждается, безусловно, будут взвешиваться все за и против… и мы примем в обязательном порядке соответствующие решения», - подтвердил он.

Первый замглавы думских единороссов напомнил, что решение об отмене индексации пенсий работающим пенсионерам принималось в 2016 году в непростых экономических условиях. «Мы исходили из того, что у работающих пенсионеров есть дополнительные источники дохода, которых нет у тех пенсионеров, которые не работают, - сказал он. - Но при этом проблемы все равно остаются».

«У нас есть люди, достигшие пенсионного возраста, которые занимают позиции топ-менеджеров в различных компаниях, для них тема индексации пенсий не является острой. Но есть те, для кого она острая, где разрыв между индексированными пенсиями неработающих и их пенсиями будет нарастать», - предупредил он. «В условиях невысокой зарплаты это может создать проблемы и для общества в целом, поэтому здесь надо искать решение», - убежден политик.

При этом Исаев не согласился с утверждениями, что решение об отмене индексации пенсий работающим пенсионерам нарушило их конституционные права. «Пенсия изначально является страховой социальной выплатой в связи с тем, что человек потерял трудоспособность в силу возраста, - напомнил он. - Если человек работает, то очевидно, что трудоспособность он не потерял». «Ещё один важный момент состоит в том, что эта индексация от человека никуда не уходит: если он прекращает работать, ему эта индексация в полном объеме восстанавливается», - добавил депутат.

«Поэтому это была временная мера, которая ничьих конституционных прав не нарушила. Но проблема существует, мы готовы ее обсуждать в самых различных ракурсах, и, наверное, это станет одной из тем осенней сессии Госдумы, когда мы будем обсуждать бюджет, в том числе бюджет Пенсионного фонда», - заключил Исаев.