Почти все страны АТР проявляют интерес к реализации Северного морского пути – Владимир ПутинПРОЩЕ ГОВОРЯ: Научиться самостоятельно ходить - заветная мечта Машеньки Пазыч, или Героям иногда тоже нужна помощь
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика08.09.17 10:06

Пенсионные страдания: авторегистрацию собираются заменить на ИПК

Центробанк и Минфин отказались от идеи обязать работающих россиян отчислять часть зарплат на пенсионные накопления. Об этом вчера заявил первый зампред ЦБ Сергей Швецов (его слова передало «RNS») и подтвердил представитель Минфина, пишут «Ведомости». Как заявил Швецов, концепция будущей пенсионной системы меняется: теперь граждан ждёт не автоподписка, а авторегистрация в системе индивидуального пенсионного капитала (ИПК).

Работодатель будет предварительно знакомить работника с правилами участия в системе, после чего тот подпишет «специальный документ». ИПК позволяет сохранить принцип добровольности при минимизации необходимых действий для вступления в систему, отмечает представитель ЦБ.

Система ИПК должна сменить государственную накопительную пенсионную систему, взносы в которую заморожены с 2014 года. Вместо работодателя их будет делать работник: он может сам выбрать ставку от 0% до 6%, а если не сделает этого, ставка с 0% будет ежегодно расти на 1 п. п.

Минфин и ЦБ хотели, чтобы к новой системе людей подключали автоматически: либо по прямому указанию закона, либо, включив такую норму в Трудовой кодекс, либо через публичную оферту НПФ, на которую человек будет соглашаться «молчанием». Оставалось придумать, как соотнести эти идеи с законодательством, чего Минфин и ЦБ так и не смогли сделать. Идеи противоречат Гражданскому кодексу, настаивал Минтруд.

В российском праве в отличие от англосаксонского человека нельзя по умолчанию подписать, признали юристы, консультировавшие Минфин, рассказал «Ведомостям» замминистра финансов Алексей Моисеев, авторегистрация подразумевает участие работодателя как центра, удостоверяющего, что человек принял решение участвовать в ИПК. Работодатель выступает с инициативой подключить человека к системе ИПК, продолжает Моисеев: если он имеет право заключить договор с конкретным НПФ, то подписывает человека на него, второй вариант – человека случайным образом распределяет в тот или иной фонд центральный администратор. Такая система более юридически выверенная, но её внедрение займёт больше времени, оговаривается Алексей Моисеев, он рассчитывает, что льготы для работодателей будут мотивировать их.

Глава Минтруда Максим Топилин поддержал решение ЦБ отказаться от автоподписки (его также цитирует «RNS»). Однако участие в системе ИПК должно быть добровольным не только для работника, но и для работодателя, подчеркнул он: его тоже нельзя обязывать регистрировать в системе своих работников.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
№ 208.09.17 11:34 - Акакий АкакиевичА они знают, что будет в стране через пять-десять лет? Мне кажется, что это всё пустые игры, сегодня у людей нет будущего, как в этих условиях можно просчитать пенсию. Любые механизмы не будут работать, когда экономику коробит, условия бизнеса меняются каждый год.
№ 108.09.17 10:15 - Игорь В.Хрен редьки не слаще - на пенсию надо копить самому, да и то подальше от государства её надо прятать.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаРыба ищет, где глубже, а российские пенсионеры уходят «в тень»
-ФоторепортажМурманск встречает День рыбака запахом трески22 июня в 4 часа утраВ память о страшной дате – 18 июня 1942 года
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееИзбиратели Полярного доверили власть самовыдвиженцам
-Слово не воробей...Первый раз в горе
-Нам интересно Ваше мнение
06.09.17: Свыше 52% россиян готовы переехать на Дальний Восток при условии, что будет жильё и зарплата свыше 50 тысяч рублей, сообщает ВЦИОМ. А вы готовы на таких условиях поменять Крайний Север на Дальний Восток?Проголосовало: 265 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

RostiK
08.09.17 14:03
Не перевелись сумасшедшие в Госдуме? Надо для себя чётко уяснить, если эти бешеные люди уберут из мавзолея Ленина, потом начнут сносить его памятники, потом памятники его соратников, потом памятники
Комментарий к новости:«Ленин - жил, Ленин - жив, Ленин - будет жить»: правительство РФ не поддержало законопроект о перезахоронении Ленина
Акакий Акакиевич
08.09.17 11:34
А они знают, что будет в стране через пять-десять лет? Мне кажется, что это всё пустые игры, сегодня у людей нет будущего, как в этих условиях можно просчитать пенсию. Любые механизмы не будут работат
Комментарий к новости:Пенсионные страдания: авторегистрацию собираются заменить на ИПК
Игорь В.
08.09.17 10:15
Хрен редьки не слаще - на пенсию надо копить самому, да и то подальше от государства её надо прятать.
Комментарий к новости:Пенсионные страдания: авторегистрацию собираются заменить на ИПК
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире14:30Новости. Информационная программа.15:00«Неизвестная версия». Документальный цикл (12+)15:40«Облака». Проект добрых дел (12+)
-PRO ДеньгиБелокочанная свежая капуста радует северян снижением цены, а яблоки огорчают ростом-PRO ВалютуКурс доллара снизился почти на 15 копеек, а евро укрепилось почти на 45 копеек-PRO ЭнергетикуКомитет по тарифному регулированию Мурманской области защитил права жителей региона в получении беспрепятственного доступа к электроэнергии-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 8 сентября-PRO Нефть и газДобыча нефти на МЛСП «Приразломная» за I полугодие 2017 года выросла 79%-PRO ЗаконыПенсионные страдания: авторегистрацию собираются заменить на ИПК
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»
Яндекс.Метрика