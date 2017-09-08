Пенсионные страдания: авторегистрацию собираются заменить на ИПК

Центробанк и Минфин отказались от идеи обязать работающих россиян отчислять часть зарплат на пенсионные накопления. Об этом вчера заявил первый зампред ЦБ Сергей Швецов (его слова передало «RNS») и подтвердил представитель Минфина, пишут «Ведомости». Как заявил Швецов, концепция будущей пенсионной системы меняется: теперь граждан ждёт не автоподписка, а авторегистрация в системе индивидуального пенсионного капитала (ИПК).

Работодатель будет предварительно знакомить работника с правилами участия в системе, после чего тот подпишет «специальный документ». ИПК позволяет сохранить принцип добровольности при минимизации необходимых действий для вступления в систему, отмечает представитель ЦБ.

Система ИПК должна сменить государственную накопительную пенсионную систему, взносы в которую заморожены с 2014 года. Вместо работодателя их будет делать работник: он может сам выбрать ставку от 0% до 6%, а если не сделает этого, ставка с 0% будет ежегодно расти на 1 п. п.

Минфин и ЦБ хотели, чтобы к новой системе людей подключали автоматически: либо по прямому указанию закона, либо, включив такую норму в Трудовой кодекс, либо через публичную оферту НПФ, на которую человек будет соглашаться «молчанием». Оставалось придумать, как соотнести эти идеи с законодательством, чего Минфин и ЦБ так и не смогли сделать. Идеи противоречат Гражданскому кодексу, настаивал Минтруд.

В российском праве в отличие от англосаксонского человека нельзя по умолчанию подписать, признали юристы, консультировавшие Минфин, рассказал «Ведомостям» замминистра финансов Алексей Моисеев, авторегистрация подразумевает участие работодателя как центра, удостоверяющего, что человек принял решение участвовать в ИПК. Работодатель выступает с инициативой подключить человека к системе ИПК, продолжает Моисеев: если он имеет право заключить договор с конкретным НПФ, то подписывает человека на него, второй вариант – человека случайным образом распределяет в тот или иной фонд центральный администратор. Такая система более юридически выверенная, но её внедрение займёт больше времени, оговаривается Алексей Моисеев, он рассчитывает, что льготы для работодателей будут мотивировать их.

Глава Минтруда Максим Топилин поддержал решение ЦБ отказаться от автоподписки (его также цитирует «RNS»). Однако участие в системе ИПК должно быть добровольным не только для работника, но и для работодателя, подчеркнул он: его тоже нельзя обязывать регистрировать в системе своих работников.