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Мурманская область. Арктика13.01.20 09:15

Пенсионные страдания: будущим старикам хотят оставить сложный выбор

В ЦБ рассказали о новых вариантах пенсионных выплат. В новой пенсионной схеме - гарантированном пенсионном плане - по завершении накопительной фазы у человека будет выбор - получить накопления все целиком сразу, заплатив подоходный налог (сейчас 13%), или приобрести пожизненный пенсионный план. Пока предлагается один стандартный вариант такого плана, хотя пенсионные фонды смогут предлагать и другие, рассказал первый зампред Банка России Сергей Швецов в интервью «Российской газете».

В рамках гарантированного пенсионного плана (ГПП), законопроект о котором правительство готовится внести в Госдуму, выплаты начинаются или через 30 лет после начала накоплений или при достижении пенсионного возраста — что наступит раньше. ГПП должен прийти на смену обязательным пенсионным накоплениям, формирование которых заморожено с 2014 года.

«Стандартный план рассчитывается на 15-20 лет вперёд, но каждые два года он будет пересматриваться и продлеваться ещё на два года, - сказал Швецов. - С одной стороны, это дает возможность приравнивать данные выплаты к пенсии, потому что они носят пожизненный характер. С другой, неиспользованный остаток наследуется, потому что он рассчитывается как срочный. Таким образом, это как бы скользящий бессрочный план». Швецов отметил спорность этой технологии, потому что она «менее понятна людям».

«При стандартном плане человек выберет тот фонд, который даст ему лучшую ежемесячную выплату, - продолжил Швецов. - Сам же фонд, исходя из его истории инвестирования, рассчитывает свои возможности, какую выплату и индексацию он может предложить. Мы предполагаем, что первоначальная сумма будет индексироваться на инфляцию ежегодно, это будет требованием к стандартному плану. Если пенсионный фонд предложит человеку иной план, который его устраивает больше, он купит другой. Никаких ограничений здесь нет».

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