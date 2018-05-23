Пенсионные страдания: депутаты Госдумы предложили не ограничивать сумму зарплаты, с которой платятся страховые взносы в пенсионную систему

Депутаты Госдумы предложили не ограничивать сумму зарплаты, с которой платятся страховые взносы в пенсионную систему. Законопроект об этом внесен в нижнюю палату парламента.

Как пишет «Российская газета», сейчас страховые взносы в Пенсионный фонд России (ПФР) берутся с годовой зарплаты максимум один миллион 21 тысяча рублей - 22%. Если человек зарабатывает в год больше, то с превышения работодатель платит в ПФР 10%.

Авторы законопроекта посчитали, что если документ будет принят и вступит в силу с начала 2019 года, дефицит средств на обязательное пенсионное страхование в бюджете ПФР (почти триллион рублей) будет преодолен в 2021 году.

По мнению замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрия Горлина, не стоит отменять предельную облагаемую базу для уплаты страховых взносов. «Если мы будем страховать весь заработок, а не его часть, как сейчас, значит, в перспективе человеку с очень большой зарплатой придётся платить очень большую пенсию, а солидарная распределительная пенсионная система позволить себе этого не может», - говорит он. Ограничения зарплаты, с которой платятся пенсионные взносы, есть во всем мире.

Другое дело, что тариф страховых взносов в ПФР несколько лет назад был установлен на уровне 26% от фонда оплаты труда, но, чтобы поддержать бизнес, государство ввело льготу - 22% плюс 10% с сумм, превышающих предельную базу, напоминает он. Выпадающие доходы ПФР дотируются из федерального бюджета.

«Если бы было принято решение о возврате к 26%, то не потребовался бы трансферт на компенсацию выпадающих доходов», - говорит Горлин. Возврат к 26% можно было бы осуществить не шоково, а постепенно, например, по полпроцента в год.