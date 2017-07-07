Пенсионные страдания: дольше живём – дольше трудимся!

Повышение пенсионного возраста до 63 лет для женщин и до 65 лет для мужчин к 2035 году позволит сократить трансферты из федерального бюджета на 1,7 трлн рублей - до 2 трлн рублей. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на старшего научного сотрудника Научно-исследовательского институт Минфина России (НИФИ) Татьяну Омельчук.

Эксперты НИФИ предполагают, что повышение пенсионного возраста до 63 лет как для женщин, так и для мужчин, позволит уменьшить расходы из бюджета на 1,4 трлн рублей - до 2,3 трлн рублей. При этом в первом случае число людей пенсионного возраста уменьшится на пять миллионов человек, во втором - на три миллиона человек, отмечает Омельчук.

По данным НИФИ, если пенсионный возраст не будет повышен, правительство не сможет индексировать пенсионные начисления высокими темпами. «Повышение пенсионного возраста неизбежно, иначе нам придётся индексировать пенсии очень низкими темпами, в лучшем случае на уровень инфляции», - подчеркнула научный сотрудник НИФИ Минфина.