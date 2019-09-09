Пенсионные страдания, или Минфин предлагает НПС вместо ИПК

Минфин разработал новый законопроект о накопительной пенсионной системе взамен индивидуального пенсионного капитала (ИПК), новая система будет добровольной и иметь налоговые льготы для бизнеса и налоговые вычеты для граждан, сообщили журналистам в пресс-службе Минфина России.

«Минфин разработал новый законопроект c предварительным рабочим названием «О гарантированном пенсионном продукте», в настоящее время он направлен на согласование в Минтруд. В ближайшее время планируем представить законопроект для общественного обсуждения с профессиональным и экспертным сообществом, после чего он будет внесён в правительство», - отметили в министерстве.

Среди основных элементов - добровольный порядок присоединения граждан к системе накоплений, гарантирование сохранности долгосрочных пенсионных накоплений граждан со стороны государства, регистрация накопительных счетов граждан центральным администратором, налоговые льготы для бизнеса и налоговые вычеты для граждан.

«В рамках новой системы у граждан будет возможность присоединить к гарантированному пенсионному продукту имеющиеся в системе обязательного пенсионного страхования накопления. Основная цель данного законопроекта - создание государственной системы гарантирования сохранности добровольных пенсионных накоплений граждан, создание стимулов для как самостоятельного формирования таких накоплений работниками, так и для развития корпоративных пенсионных программ», - пояснили в Минфине.

Как сообщалось, в 2016 году, после очередной «заморозки» пенсионных накоплений граждан в системе обязательного пенсионного страхования, которая впервые была введена в 2014 году, Минфин и ЦБ РФ начали разработку ИПК.

Предполагалось, что старая накопительная система будет демонтирована и полностью перейдёт в программу ИПК. С того времени шла работа над законопроектом о новой системе, но из-за разногласий регулятора и министерств, а также из-за большого резонанса по вопросу пенсионного возраста, он так и не дошел до общественного обсуждения.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции 6 сентября также говорила, что ЦБ РФ не видит сейчас готовности внедрять систему ИПК, считает нужным сосредоточиться на совершенствовании нынешней системы, в том числе на развитии добровольных пенсионных схем.