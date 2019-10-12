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Мурманская область. Арктика12.10.19 08:00

Пенсионные страдания, или Время выхода на негосударственную пенсию хотят ограничит сверху

В России может появиться верхняя возрастная планка выхода на негосударственную пенсию: для женщин - 60 лет, для мужчин - 65. Об этом на заседании рабочей группы Госдумы по законодательному обеспечению пенсионной системы заявил вице-спикер нижней палаты парламента Петр Толстой. Как он пояснил «Известиям», ограничение необходимо для работодателей, которые могут в договорах о корпоративной пенсии завысить сроки, чтобы удержать сотрудников.

В среду Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому получить негосударственную пенсию в рамках добровольного страхования граждане могут по достижении «старого» пенсионного возраста: 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Сейчас в случае негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) предусмотрены следующие параметры - 60 и 65 лет соответственно. Поблажку в виде снижения возраста ранее получили люди, формирующие накопительную пенсию в системе ОПС (обязательное пенсионное страхование). Законодатели сочли логичным распространить её и на добровольное пенсионное страхование, чтобы повысить привлекательность этого института для потенциальных вкладчиков.

Ко второму чтению в законопроект о снижении возраста получения негосударственной пенсии планируется внести правки. Большинство из них носит технический характер, однако вице-спикер заявил о принципиальном изменении, которое сейчас всерьёз обсуждается.

В существующем варианте документа предусмотрена возможность по желанию сторон установить в договоре иной возраст, который даёт право на получение таких выплат. В частности, в сторону повышения. Именно поэтому имеет смысл предусмотреть верхнюю возрастную планку, заявил соавтор законопроекта Петр Толстой, чтобы работодатели имели ограничитель в случае, если попытаются удержать работника. По мнению вице-спикера ГД, таким лимитом мог бы стать возраст в 60 и 65 лет для женщин и мужчин соответственно.

Представители пенсионного рынка на заседании рабочей группы усомнились в целесообразности этой меры, заявив, что она может стать ограничителем не только для работодателей, но и для сотрудников, которые захотят накопить больше средств в рамках НПО. Ведь чем меньше по времени гражданин делает взносы, тем, соответственно, меньше и выплаты.

Однако, как пояснил Петр Толстой «Известиям» наличие верхней планки ничем не ущемляет права граждан. «Ограничения по возрасту - мера, направленная исключительно на работодателей», - уточнил вице-спикер ГД. Он добавил, что поправка о верхней планке по возрасту будет обсуждаться в Госдуме ко второму чтению.

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