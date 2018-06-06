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Мурманская область. Арктика06.06.18 09:32

Пенсионные страдания: министерства придумали три варианта повышения пенсионного возраста и пилюлю «смягчения»

Премьер-министру Дмитрию Медведеву на этой неделе должны быть представлены доклады профильных министерств по вопросу повышения пенсионного возраста. На совещании также могут обсудить механизм «смягчения», предполагающий досрочный выход на пенсию со снижением её размера.

Как сообщает «РБК», с основным докладом должен выступить министр труда и социальной защиты Максим Топилин. Его ведомство подготовило два варианта повышения пенсионного возраста. Первый сценарий предполагает увеличение возраста выхода на пенсию для мужчин до 65 лет, для женщин - до 60 лет. Второй вариант - повышение пенсионного возраста до 62 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. Самый жёсткий вариант реформы предлагает Минфин, считающий, что мужчины должны выходить на пенсию в 65 лет, а женщины - в 63 года.

Пресс-секретарь главы правительства подтвердила изданию, что одно из заседаний по этой теме состоится на этой неделе. В Минтруде отказались от комментариев. Представитель первого вице-премьера и министра финансов Силуанова сообщил, что в графике его начальника публичных мероприятий на 5 июня совещания нет. Представитель вице-премьера Татьяны Голиковой, курирующей социальный блок правительства, отказалась от комментариев.

Как говорят источники издания, на совещании у Медведева обсудят и «смягчение» процесса пенсионной реформы. Речь может пойти о возможности досрочного выхода на пенсию, но с пропорциональным снижением её размера.

Идею повышения пенсионного возраста активно продвигает Центр стратегических разработок под руководством Алексея Кудрина, который готовил экономическую программу к новому президентскому сроку Владимира Путина.

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