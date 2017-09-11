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Мурманская область. Арктика11.09.17 09:32

Пенсионные страдания: нищие россияне должны сделать осознанный выбор

Отказ от автоподписки может сократить в 10 раз сумму поступлений в индивидуальный пенсионный капитал (ИПК), сообщает Ассоциация негосударственных пенсионных фондов (АНПФ). В связи с введением моратория на перечисления пенсионных накоплений граждан встал вопрос о пополнении накопительной системы.

В июне Минфин предложил ввести систему индивидуального пенсионного капитала (ИПК), на который работников предполагалось подписывать по умолчанию. Далее предполагалось автоматически отчислять от зарплаты каждого сотрудника от 1 до 6% на его личный накопительный счёт в выбранный им фонд или государственную управляющую компанию. При этом работник мог отказаться от этой системы, написав заявление в отдел кадров. Предложение вызвало возражения Минтруда, который указал, что оно противоречит Гражданскому кодексу. 7 сентября зампредседателя Банка России Сергей Швецов заявил, что регулятор отказывается от идеи автоподписки на ИПК, предложив ввести авторегистрацию.

В Банке России пояснили, что регулятор не отказался от ИПК и привлечения работников в накопительную системы с помощью работодателей.

«Автоподписка не вписывается в действующие правовые нормы, и мы нашли юридическую конструкцию, позволяющую реализовать эту идею, и назвали её авторегистрацией. Если в соответствии с концепцией автоподписки работник по умолчанию становится участником накопительной системы, то теперь предлагается, чтобы работодатель предлагал человеку самому подписать документ, предварительно с ним ознакомившись», - пишут «Известия» со ссылкой на ЦБ.

В АНПФ считают, что отказ от автоподписки усложнит перспективы внедрения ИПК и существенно снизит число участников программы.

Согласно оценке АНПФ, подключение в ИПК через подписание дополнений к трудовому договору снижает количество потенциальных участников даже на начальном этапе с 10 млн человек (при варианте с автоподпиской в силу закона) до 100 тысяч человек. А сумма поступающих средств в пенсионную систему сокращается с 20–30 млрд рублей до 1–2 млрд рублей, то есть в 10 или более раз.

Минтруда, который возражал против автоподписки, приветствовал решение ЦБ. Одобряет его и автор нынешней пенсионной формулы, заместитель директора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин. «Отрадно, что ЦБ осознал неприемлемость автоподписки. Человек не должен включаться в накопительную систему по умолчанию, а должен делать осознанный выбор», - сказал он.

Сколько людей смогут и захотят копить на пенсию в условиях частой смены правил их формирования - неизвестно. У более чем 70% работников зарплата не превышает 36 тысяч рублей, а значит, возможность отчислять на будущую пенсию близка к нулю.

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