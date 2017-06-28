Пенсионные страдания: ПФР приостановил приём электронных заявлений о переводе пенсионных накоплений граждан от удостоверяющих центров

Отделения Пенсионного фонда России приостановили приём электронных заявлений от удостоверяющих центров, перекрыв таким образом канал, по которому шла большая часть всех заявлений о переводе пенсионных накоплений граждан. Как заявил ПФР «Коммерсанту», его отделения «приостановили приём электронных заявлений от удостоверяющих центров до получения результатов их проверки соответствующими госорганами в соответствии с представлением Счетной палаты РФ». Такой была реакция на итоги вчерашней коллегии Счётной палаты РФ (СП), которая рассмотрела результаты проверки процедур подачи заявлений застрахованных граждан по переводу пенсионных накоплений.

Проверка касалась ПФР, а также крупнейших НПФ, работающих с пенсионными накоплениями (НПФ Сбербанка, «Газфонд Пенсионные накопления», «НПФ электроэнергетики»), и проводилась за период с 2012 по 2016 год. Проверка выявила «риски фальсификации заявлений от имени застрахованных лиц».

Согласно итогам переходной кампании, из 12 млн полученных заявлений на перевод пенсионных накоплений были одобрены лишь 6,5 млн заявлений, наиболее массовой причиной отказа было наличие заявления с более поздней датой (2,9 млн заявлений, или 55,8% от общего количества отказов). При этом нарушений, связанных с подачей в один день нескольких заявлений от одного застрахованного лица, было всего 0,154 млн (2,9% от общего количества отказов).

По результатам анализа итогов переходной кампании 2015 года ПФР также были направлены предложения в Минтруд, ЦБ и Минфин о прекращении приема электронных заявлений, сформированных удостоверяющими центрами. Однако до сих пор эти предложения не были согласованы. Между тем участники пенсионного рынка и эксперты считают серьёзной проблему использования удостоверяющих центров. Как считает директор группы рейтингов финансовых институтов «АКРА» Юрий Ногин, минимизировать такие нарушения можно за счёт использования портала госуслуг или личного кабинета на сайте ПФР, но мешает «низкая финансовая и компьютерная грамотность населения».

По мнению президента АНПФ Сергея Белякова, «удостоверяющие центры являются лишь катализатором фундаментальных проблем переходов». По его словам, свести к минимуму нарушения можно, если заявление будет подаваться текущему страховщику, а также если будет утверждена новая форма договора.

Другие эксперты полагают, что решение ПФР прекратить, пусть и временно, приём заявлений, переданных через удостоверяющие центры, сильно ударит по всему пенсионному рынку.