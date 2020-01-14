Пенсионные страдания: правительство не торопится, а Госдума может, но оглядывается на правительство

Правительство не стало включать проект новой системы накопительных пенсий (гарантированный пенсионный план - ГПП) в план законопроектной деятельности на 2020 год.

Как пишет «РБК» со ссылкой на соответствующий документ, это может означать, что правительство не намерено вносить его в Госдуму в текущем году. Предполагалось, что систему запустят с 1 января 2021 года.

В Минфине уточнили, что законопроекты о системе ГПП дорабатываются с учётом «поступивших в ведомство позиций заинтересованных ведомств и организаций» и документы внесут в правительство по завершении «согласительных процедур».

По словам главы думского комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова, нижняя палата рассчитывает рассмотреть пакет законопроектов о ГПП в весеннюю сессию. При этом если правительство не внесёт их, депутаты готовы сделать это самостоятельно. «Такая практика существует. Вполне возможно, что его внесут депутаты, проработав его на площадке Госдумы», - пояснил Аксаков.

Он подчеркнул, что такой сценарий не исключён, если речь пойдёт о качественном, юридически корректном документе, отвечающем интересам граждан и экономики. Ещё одним условием Аксаков называет общую позицию с правительством.