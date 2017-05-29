Пенсионные страдания продолжатся после выборов президента

Правительство заморозило обсуждение законопроекта об индивидуальном пенсионном капитале (ИПК) практически сразу после его внесения. Законопроект об ИПК Минфин и Центральный банк внесли в правительство в начале апреля. Концепция призвана перезапустить систему накопительной пенсии, которая в последние несколько лет из-за серии мораториев потеряла смысл. По задумке авторов идеи, работодатели после запуска ИПК будут автоматически отчислять 1-6% от зарплаты каждого сотрудника в негосударственный пенсионный фонд (НПФ) на его личный счёт. При этом эти деньги нельзя будет изъять - юридически они будут собственностью гражданина.

Концепция ИПК зависла в правительстве до тех пор, пока не будет принято политическое решение о начале обсуждения изменений в пенсионной системе в целом, рассказал «Известиям» федеральный чиновник. Концепция ИПК завязана на многих важных изменениях в пенсионной системе, включая повышение пенсионного возраста. Начинать масштабное обсуждение реформы нельзя, потому что на это нет разрешения сверху. Когда оно появится - неизвестно. Вероятно, что не раньше президентских выборов в 2018 году.

Собеседник издания, принимающий участие в обсуждениях реформы в правительстве, заметил, что концепция ИПК внесена в правительство с разногласиями, которые усложняют прохождение инициативы.

- Финансово-экономический блок и социальный не договорились по автоподписке. Это главный камень преткновения. ИПК требует существенной доработки, - сообщил он. - Сейчас обсуждаются многие предложения в пенсионной сфере, и итоговый вариант системы может исключать ИПК в предложенном формате.

Официально в пресс-службе Минфина сообщили, что «срок введения концепции ИПК пока не изменился». Речь шла о 2019 годе.

Президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков не удивлен тому, что обсуждение ИПК заморожено. «Я этому не удивлен. Здесь на одной чаше весов активная позиция ЦБ и Минфина с намерением оперативно внести документ в правительство и обсуждать его уже на площадке правительства, на другой чаше весов позиция социального блока, который говорил, что они в принципе против идеи ИПК», - рассказал он. По его словам, финансово-экономический и социальный блоки правительства пока не находят общий язык.