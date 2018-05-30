Пенсионные страдания: в правительстве не договорились, решать Путину

Совещание по вопросу повышения пенсионного возраста в Кремле под руководством президента Путина, которое должно было состояться 30 мая, отменено, сообщило «РБК» со ссылкой на два источника, знакомых с ходом подготовки совещания. В правительстве нет консолидированной позиции по вопросу будущей пенсионной реформы, объяснил источник издания причину отмены. Разногласия между ведомствами устранить не удалось, итоговых решений и окончательных расчётов подготовлено не было.

Ожидалось, что президенту представят два варианта. В сценарии Минфина предусматривается повышение пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин - до 63 лет. Вариант Минтруда предполагает увеличение возраста выхода на пенсию для женщин до 60 лет, для мужчин - до тех же 65 лет.

В правительстве просчитываются и другие параметры повышения пенсионного возраста, рассказал изданию источник из числа федеральных чиновников. Напомним, некоторые из источников СМИ на прошлой неделе говорили, что итогом совещания может стать поручение разработать законопроект, посвященный повышению пенсионного возраста.

В Госдуме, как рассказывал глава думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов, ожидают, что внесение законопроекта может состояться в весеннюю сессию, которая продлится до конца июля.

Отметим, что непубличные дискуссии по этому вопросу идут в правительстве страны как минимум с 2015 года, однако до последнего момента их участники отказывались признавать не только наличие какого-либо решения по этому вопросу, но и формальное внесение его в повестку обсуждений Белого дома.