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Мурманская область. Арктика11.08.17 07:30

Пенсионные страдания: заявления Минтруда о ПФР дискредитируют всю пенсионную систему

Ассоциация «Альянс негосударственных пенсионных фондов» (АНПФ) предостерегла Минтруд России от публичных заявлений, формирующих предвзятое отношение к НПФ. Об этом заявил в интервью ТАСС президент АНПФ Сергей Беляков (в ассоциацию входят 25 из 68 действующих НПФ, которые, по оценкам ассоциации, аккумулируют более 50% пенсионных накоплений).

Ранее глава Минтруда Максим Топилин в интервью ТАСС сравнил НПФ с «финансовыми пирамидами, которые готовы работать только при условии постоянных новых вливаний, причем работать с низкой доходностью».

«Публичные заявления, формирующие предвзятое отношение к негосударственным пенсионным фондам - состоявшемуся элементу пенсионной системы и финансового рынка - опасный путь. Такой подход не только дискредитирует всю систему пенсионного обеспечения, но и приведет к еще большей ее разбалансированности в связи с увеличением нагрузки на Пенсионный фонд России (ПФР)», - заявил Беляков.

Он указал, что НПФ являются частью государственного пенсионного обеспечения, как и ПФР, который курирует Минтруд. НПФ прошли акционирование, вступили в систему гарантирования, а их деятельность регулирует ЦБ РФ, напомнил Беляков.

«В прошлом году 4,7 млн человек перевели свои средства из ПФР в НПФ, а из НПФ в ПФР - только 79 тысяч. Это говорит о доверии людей к системе негосударственных пенсионных фондов», - считает Беляков.

По мнению АНПФ, необходимо искать способы повышения пенсионного обеспечения, а значит - развивать рынок НПФ, а не формировать зависимость пенсий граждан от бюджета, с которой, как показал 2016 год, он может не справиться (в 2016 году государство впервые не смогло проиндексировать пенсии на величину инфляции, заменив индексацию единовременной выплатой в 5000 рублей каждому пенсионеру). При этом взносы на персональные счета граждан в НПФ «заморожены» с 2014 года, указывает Беляков. По оценкам аналитической службы АНПФ, за годы «заморозки» в систему не поступило 1,5 трлн рублей, что угрожает всей системе пенсионного обеспечения.

Заявление главы Минтруда в адрес НПФ последовало за интервью Белякова «Русской службе Би-би-си», в котором он критикует правительство за непоследовательные, по его мнению, действия относительно пенсионной системы, в частности, за отказ от складывающейся пенсионной системы («заморозка» накоплений) и отсутствие альтернативы ей.

В результате «заморозки» доходность от инвестирования пенсионных накоплений начнёт падать, заявил в интервью Беляков, так как количество привлекаемых средств будет меньше по сравнению с обязательствами, которые нужно будет выполнять. В ответ министр труда Топилин в интервью ТАСС обвинил пенсионные фонды в том, что они не обеспечивают доходность выше инфляции и не обеспечивают сохранность накоплений, тратя деньги на финансирование проектов собственников и свое содержание.

На заявление Топилина отреагировала и другая саморегулируемая организация на рынке НПФ - Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов (НАПФ), в которую входят 43 из 68 действующих НПФ. НАПФ обвинила главу Минтруда в сознательном искажении фактов о пенсионных фондах. В ассоциации напомнили, что НПФ участвуют в государственной системе обязательного пенсионного страхования в качестве страховщиков одновременно с ПФР и государственной управляющей компанией - Внешэкономбанком. Доходность НПФ - членов НАПФ существенно выше инфляции, указали также в ассоциации: за первый квартал 2017 года она в среднем составила 10,56%.

 

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Zviygincew
11.08.17 07:30
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