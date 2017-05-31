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Мурманская область. Арктика31.05.17 08:40

Пенсионные страданияия-2035: в кошелёк можно не заглядывать

Планы экономического развития России до 2025 года должны быть ясными и реалистичными, они должны наилучшим образом отвечать нынешним и перспективным вызовам, отражать интересы людей, единство взглядов государства, деловых кругов, институтов гражданского общества, заявил президент РФ Владимир Путин вчера на совещании по экономическим вопросам. Основными докладчиками на совещании были уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов и председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин, которые представили свои экспертные предложения по обеспечению устойчивого развития и технологического обновления экономики страны.

Президент отметил, что важно сделать ставку на улучшение делового климата и рост конкурентоспособности российской экономики, повышение производительности труда, эффективность крупных инвестиционных проектов, на развитие малого среднего бизнеса, наращивание объёмов несырьевого экспорта.

В целевой вариант макропрогноза-2035, предполагающий повышение экономического роста России до темпов выше среднемировых, Минэкономразвития закладывает почти нулевой реальный рост пенсий на ближайшие 20 лет.

Повышать темп роста экономики в целевом варианте предлагается за счёт увеличения численности занятых, повышения инвестиционной активности и производительности труда. Рост занятости достигается в том числе за счёт повышения пенсионного возраста - до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин, следует из представленных в прогнозе демографических параметров, пишут «Ведомости».

Число пенсионеров к 2035 году сокращается на 23%, или на 7 млн человек, в сравнении с 2017 годом (без реформы - увеличивается на 5,4 млн человек) при росте занятых на 1 млн (без реформы - сокращение на 3,2 млн).

Однако повышение пенсионного возраста сопровождается резким падением уровня пенсий: их отношение к зарплате (коэффициент замещения) падает с текущих 35% до 22%. Таким образом, от реализации плана повышения темпов экономического роста как минимум пятая часть населения не только ничего не выигрывает, но, наоборот, проигрывает: их доходы в сравнении с другими сильно сокращаются.

Двойное сокращение - коэффициента замещения и числа пенсионеров - почти вдвое снизит отношение пенсионных выплат к фонду оплаты труда - с 28 до 15%. Тогда инвестиции смогут расти в 1,5-2 раза быстрее экономики, производительность - быстрее зарплат.

Зарплаты и доходы ближайшие два десятилетия будут расти медленнее, чем экономика, рост которой, по прогнозу, тоже будет невыдающимся.

В случае успешной реализации реформ экономический рост достигает 3,5% к 2026 г., затем несколько замедлится, но к тому времени мировой рост будет ниже, рассчитывает Минэкономразвития. В итоге реальные доходы населения, за последние три года упавшие на 10%, только к 2022 году достигают уровня докризисного 2013 года, следует из прогноза.

В сравнении с 2016 годом доходы за 20 лет увеличиваются на 55%, реальные зарплаты - на 56,5%, экономика - на 78%, а пенсии - всего на 2,5%. Их рост возобновится в 2024 году,  до 2022 года в реальном выражении они будут сокращаться, предполагает Минэкономразвития. В итоге к 2035 году пенсии останутся на 4% ниже уровня 2013 года.

Дополнительно предусматривается повышение пенсий с 1 апреля в соответствии с ростом доходов Пенсионного фонда - но не более 1% в год. В расчётах заложена индексация пенсии только неработающим пенсионерам, уточняет он.

Из прогноза следует, что при 2,5-процентном реальном росте страховых пенсий пенсии неработающих пенсионеров за 20 лет увеличиваются в реальном выражении на 20%. Это означает, что в пересчёте на сегодняшние рубли средняя страховая пенсия в 2035 году составит, как и ныне, чуть более 13 тысяч рублей, а пенсия неработающего пенсионера увеличится примерно до 15,5 тысячи рублей.

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