Пенсионный фонд гарантирует, что задержек с выдачей пенсий не будет

Отделение Пенсионного фонда России по Мурманской области информирует о графике выплаты пенсии в новогодние праздники.

В Мурманской области доставка и выплата пенсий через отделения почтовой связи в январе 2018 года начнётся как обычно – с 3 числа.

Выплаты за 7 января будут доставлены получателям 6 января 2018 года.

Поскольку 6 января является предпраздничным днём, работа отделений почтовой связи сократится на 1 час. В остальные дни доставка пенсий будет осуществляться в обычном режиме по установленному графику.