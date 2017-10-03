Пенсионный фонд Ковдорского района затягивает оплату затрат пенсионера за поездку на отдых

Прокуратурой Ковдорского района проведена проверка по факту отказа Пенсионного фонда Ковдорского района оплаты проезда к месту отдыха и обратно пенсионеру. Поводом к проведению проверки послужило обращение жителя района.

В ходе проверки установлено, что заявитель свой отдых проводил в одном из населенных пунктов Тверской области, куда с места прибытия поезда (город Тверь) добирался автобусом и обратно тем же маршрутом.

Однако после первичного обращения гражданина в Пенсионный фонд ему было отказано в оплате проезда, ввиду отсутствия тарифной справки о стоимости проезда по определенным маршрутам.

Заявитель получил указанную справку от транспортного предприятия города Тверь, осуществляющего перевозки, и вновь обратился в Пенсионный фонд Ковдорского района, который повторно отказал в оплате понесенных расходов, сославшись на иные причины, а именно указал, что проездные документы не соответствуют требованиям по наличию в них необходимых реквизитов.

С целью устранения выявленных нарушений закона прокурором района в интересах заявителя в суд направлено исковое заявление о взыскании с Пенсионного фонда затраченных на дорогу денежных средств.