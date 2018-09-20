Пенсионный фонд предлагает россиянам воспользоваться механизмом отложенного выхода на пенсию, чтобы стать богаче

Шаг повышения пенсионного возраста по году каждые два года позволит формировать будущим пенсионерам более высокие пенсионные права и, соответственно, получать более высокую пенсию, сообщили ТАСС в пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР).

Предложенный правительством законопроект об изменениях в пенсионной системе, предполагающий повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин, прошёл первое чтение в Госдуме 19 июля. Увеличение пенсионного возраста начнётся с 1 января 2019 и закончится в 2028 году для мужчин и в 2034 году для женщин.

На первом этапе он затронет мужчин 1959 года рождения и женщин 1964 года рождения. Эти граждане получат право выйти на пенсию в 2020 году - в возрасте соответственно 61 года и 56 лет. Мужчины 1960 года рождения и женщины 1965 года рождения получат право выхода на пенсию уже в 2022 году в возрасте 62 и 57 лет соответственно, то есть с шагом в два года, и так далее до окончания переходного периода.

«Такой переходный период, при котором пенсия назначается не каждые полгода, а по году в два года предусматривает формирование более высоких пенсионных прав», - сообщили в фонде. В ПФР уточнили, что более высокие пенсии будут формировать за счёт дополнительного периода, за который будут уплачиваться пенсионные взносы.

В ПФР также добавили, что с 2017 года в России началось повышение пенсионного возраста для государственных служащих с шагом как раз по полгода в год. Однако в предлагаемом законопроекте повышение пенсионного возраста у госслужащих приводится в соответствие с предложением по темпам повышения общеустановленного возраста.

В пресс-службе ПФР пояснили, что в настоящее время формирование более высоких выплат можно обеспечить за счёт механизма отложенного выхода на пенсию. «Если гражданин принимает решение выйти на пенсию, например, через два года после достижения пенсионного возраста, то эти два года работы работодатель уплачивает за него страховые взносы, а его пенсионные баллы умножаются на повышенный, премиальный коэффициент. Таким образом, с каждым отложенным годом выхода на пенсию итоговая сумма выплат будет расти», - уточняется в сообщении.

В ПФР отметили, что предлагаемый законопроект не отменяет права отложенного выхода на пенсию.

Ранее сообщалось, что все средства, которые даст увеличение пенсионного возраста, будут направлены на повышение доходов пенсионеров. Принятие документа позволит с 2019 года обеспечить рост пенсий темпами, значительно превышающими инфляцию. В 2019 году индексация пенсий составит примерно 7%, что более чем в два раза превышает прогнозируемую фактическую инфляцию на конец 2018 года. Ожидается, что средний размер пенсии в 2019 году вырастет с 14,4 тысячи рублей до 15,4 тысячи рублей, а к 2020 году средняя пенсия может достичь 20 тысяч рублей.

Законопроект об увеличении пенсионного возраста ещё будет дорабатываться. Все предложения будут собраны и впоследствии зафиксированы в виде поправок ко второму чтению, которое состоится осенью. Срок представления поправок продлён с 18 августа до 24 сентября.