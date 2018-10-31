Пенсионный фонд России информирует о графике выплаты пенсии в ноябре

Отделение ПФР по Мурманской области информирует о доставке пенсий и других социальных выплат в связи с праздничными и выходными днями в ноябре 2018 года.

В Мурманской области доставка пенсий через отделения почтовой связи осуществляется с 3 по 21 число месяца в соответствии с графиком. Поскольку 4 ноября является праздничным днем, то доставка пенсий за 3 и 4 ноября будет произведена 2 ноября.

Гражданам, выбравшим для доставки пенсий кредитные организации, средства будут зачислены на счет в ноябре в обычные сроки.