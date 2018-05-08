Пенсионный фонд России осуществит единовременную выплату инвалидам и участникам Великой Отечественной войны ко Дню Победы

Пенсионный фонд России осуществит единовременную выплату почти 90000 инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. в соответствии с Указом Президента Российской Федерации В. В. Путина. Единовременная выплата в размере 10000 рублей приурочена к празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.



ПФР уже провел всю необходимую предварительную работу, связанную с подготовкой списков получателей и организацией выплаты.



Выплата будет осуществляться инвалидам и участникам Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. в течение мая – июня 2018 года вместе с другими пенсионными и социальными выплатами. Специально обращаться в Пенсионный фонд России для получения единовременной выплаты не надо, она будет выплачена в беззаявительном порядке на основании данных ПФР.