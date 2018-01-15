Пенсионный фонд России проиндексировал страховые пенсии в 2018 году

С 1 января 2018 года страховые пенсии (включая фиксированную выплату) неработающих пенсионеров были проиндексированы на 3,7%, что выше показателя прогнозной инфляции за 2017 год. Стоимость пенсионного балла составила 81,49 рубля (в 2017 году – 78,58 рубля). Размер фиксированной выплаты после индексации – 4982,9 рубля в месяц.

В Мурманской области размер фиксированной выплаты после индексации составил 7474,35 рубля – для граждан, отработавших не менее 15 лет в районах Крайнего Севера и имеющих страховой стаж не менее 20 лет у женщин и не менее 25 лет у мужчин, и 6976,06 рубля – для граждан, проживающих в районах Крайнего Севера.

В августе 2018 года Пенсионный фонд проведёт корректировку страховых пенсий работавших в 2017 году пенсионеров.