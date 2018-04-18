Пенсионный фонд России: семьи с низким доходом могут направить средства материнского капитала на ежемесячную денежную выплату

Отделение Пенсионного фонда России по Мурманской области напоминает, что с 1 января 2018 года в программу материнского (семейного) капитала был внесен ряд существенных дополнений. Одним из самых значимых является возможность направить средства материнского (семейного) капитала на ежемесячную денежную выплату.



Право на такую выплату получили семьи с низкими доходами (менее 1,5 прожиточного минимума трудоспособного населения на одного человека в семье – в нашем регионе 22778 руб.) в случае рождения в 2018 году второго ребенка. Выплата предоставляется до достижения ребенком 1,5 лет.



Подать заявление о назначении выплаты можно в территориальный орган ПФР или МФЦ в течение 6 месяцев с рождения ребенка – средства будут выплачены за все прошедшее с этого момента время. При подаче заявления спустя 6 месяцев выплата назначается со дня обращения за ней.



Размер выплаты из материнского капитала зависит от региона проживания семьи и равен установленному в нем прожиточному минимуму ребенка за 2 квартал предыдущего года. То есть для семей, обратившихся в ПФР в 2018 году, размер выплаты будет равен прожиточному минимуму ребенка за 2 квартал 2017 года. В Мурманской области он составляет 15 048 руб.



Следует помнить, что ежемесячная выплата устанавливается на один год и по прошествии этого времени семье необходимо повторно обратиться в клиентскую службу ПФР или МФЦ, чтобы подать новое заявление о предоставлении средств.